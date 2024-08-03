Kocaeli’de tur otobüsü yan yattı: 43 kişi bir saatte kurtarıldı

Kaynak: İHA
Kocaeli’de tur otobüsü yan yattı: 43 kişi bir saatte kurtarıldı

İstanbul’dan Kocaeli’ye gelen bir tur otobüsü, yoldan çıkarak yan yattı. Otobüste bulunan 43 kişi, bir saatlik operasyon sonucunda kurtarıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi SEKA Kampı yolunda meydana geldi. Ramazan Kul yönetimindeki 34 FZY 926 plakalı tur otobüsü, dar yolda karşıdan gelen araca yol vermek istediği sırada, tekerleği yoldan çıkarak boşluğa düştü.

30-40 metre sürüklenerek yan yatan otobüste 42 yolcu ve sürücü Ramazan Kul mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri hızla sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, aracın güvenliğini sağladıktan sonra kurtarma operasyonuna başladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi, ekipler tarafından merdiven yardımıyla pencereden yaklaşık bir saatte kurtarıldı.

Bazı yolcular panik yaşarken, yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Tur otobüsünün İstanbul’dan geldiği öğrenildi.

Sürücü Ramazan Kul, "Kendimi sağ tarafa atarken, teker sağa düştü. 30-40 metre sürüklendik" dedi. Bir yolcu ise olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını, İstanbul’dan gezi için geldiklerini söyledi.

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