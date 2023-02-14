Kocaeli'de turistleri taşıyan araç kaza yaptı

AA'da yer alan haberde, yabancı uyruklu turistleri taşıyan Ö.K. yönetimindeki 34 CAL 533 plakalı tur midibüsü, İzmit-Sapanca kara yolu Maşukiye mevkisinde N.K. idaresindeki 34 UR 6025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, yol kenarında bahçe içerisindeki evin duvarına çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 1'i yabancı 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.