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Kocaeli'de uyuşturucu faciası! Baba ve kızı öldü, anne tedavi altında

Kocaeli'de meydana gelen olayda evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan İbrahim K. ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı E.M.K. hayatını kaybetti. Olayda anne Songül K. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ailenin diğer çocuklarının ise bugün akrabalarında kaldığı öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 02:50
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Kocaeli'de uyuşturucu faciası! Baba ve kızı öldü, anne tedavi altında

Kocaeli'de uyuşturucu faciası! Baba ve kızı öldü, anne tedavi altında
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Kocaeli Darıca'da bir babanın evde uyuşturucu kullanımı faciayla bitti.

DHA’nın haberine göre; dehşete düşüren olay gece saatlerinde, Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim K., evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı. Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi.

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KAPI AÇILMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER

Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi.

BABA VE KIZI SALONDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K., buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin diğer çocuklarının ise bugün, bir akrabalarında kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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