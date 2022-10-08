8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:02
Takip Et

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu
+
Aa
-

Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik İzmit ve Gebze ilçesinde yapılan operasyonla 37,6 gram metamfetamin, 21 gram skunk, 1 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca 1 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 980 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 2’si serbest bırakılırken 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.