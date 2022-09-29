Kocaeli'de 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ve 87 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kartepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramada 4 kilo 825 gram esrar, 87 kök kenevir, hassas terazi, tabanca ve 66 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
(Kaynak: İHA)
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