Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 3 ayrı olayda toplam 8 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 36 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 4’ü hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli B.B, Y.P, F.K ve C.Z uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.