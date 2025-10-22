Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 3 ayrı olayda toplam 8 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 207 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 36 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 4’ü hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli B.B, Y.P, F.K ve C.Z uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Derince ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı olayda 8 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: İHA