Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 2 itfaiye ekibinin yaralandığı bildirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri yaralanırken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

Kocaeli'de yangın 3 evi sardı: 2 itfaiye eri yaralı

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