Kocaeli'de yapılan iyilik göz doldurdu!

Kaynak: İHA
Kocaeli'de yapılan iyilik göz doldurdu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya'da güvenlik ekipleri, 245 bin TL bulunan çantayı kısa sürede sahibine ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri, bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Ormanya'da güvenliği sağlamak amacıyla düzenli olarak devriye görevi yürüttü.

Bu devriyeler sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 245 bin TL bulunan bir çantaya rastladı. Ekipler, tutanak tuttuktan sonra çantayı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Yapılan detaylı kontrollerin ardından, para dolu çanta kısa sürede sahibine teslim edildi.

Çantasını eksiksiz teslim alan vatandaş, zabıta ve güvenlik ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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