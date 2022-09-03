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Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor

Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Çelik, azmi ve başarısıyla takdir topluyor. 10 yıl boyunca sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Çelik, kariyerinde yeni bir karar vererek Kocaeli'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Çelik, elinde tesbihiyle yoların tozunu attırıyor.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:51
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 11:54
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Kocaeli'de yaşayan 2 çocuk annesi Meryem Çelik elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor

Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
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İHA'da yer alan habere göre; 2 çocuğuyla beraber tek başına yaşayan Meryem Çelik, Kocaeli'de yolların tozunu attırıyor. 10 yıl boyunca sürücü kursunda direksiyon şoförlüğü yapan Çelik, kariyerine yeni bir yön verdi. Baba mesleğine başlayan Meryem Çelik, Kocaeli'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Güler yüzüyle vatandaşları duraklardan alan Çelik, gelen olumlu tepkilerden de çok mutlu. Kadın halk otobüsü şoförünü gören yolcular şaşırsa da Çelik'i takdir ederek alkışlıyor. Mola aralarında eve giderek çocuklarına yemek yapan ve ev işlerini halleden Çelik, hem evi hem de şoförlüğü bir arada yapıyor. Yolcular tarafından kendisine hediye edilen tesbihi elinden bırakmayan Çelik, "Şoförlük benim hayatım, hayat felsefem" diyor.

"BÖYLE BİR YERDE HEMCİNSİMİ GÖRMEK ÇOK GÜZEL, ONUR DUYDUM"

Yolcu olarak otobüse binen Esra Aydoğdu, "Kadın şoför görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Güzel bir şey. Medeni cesaretinden dolayı Meryem Hanımı tebrik ediyorum. Zor bir şey, hele toplu taşıma da çok daha zor. Kadınların her meslekte olmasını ve daimi olmasını istiyorum. Böyle bir yerde hemcinsimi görmek çok güzel, onur duydum" dedi.

"KADIN ELİ HER YERE DEĞSİN"

Kadınları desteklediğini söyleyen yolcu Metin Kösemen, "Şoför kızımıza başarılar diliyorum, kadınların böyle ön planda olması güzel bir şey. Kadınların yalnız burada değil her platformda önde olmasını ve toplumu saygıyı, kibarlığı öğretmesini tavsiye ediyorum. Kadın eli her yere değsin" diye konuştu.

"KADINLARIN HER ALANDA VE MESLEKTE OLMASI ÇOK MUTLULUK VERİCİ"

Otobüse ilk bindiğimde çok şaşırdığını söyleyen Selin Kahraman, "Çok mutlu oldum. Kadınların her alanda ve meslekte olması çok mutluluk verici. Böyle şeylerin devamının olmasını diliyorum. Kadınlar özellikle Türkiye'de güçlerini göstermeli" şeklinde konuştu.

"KADINLAR ERKEKLERE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA DİKKATLİ"

Bir diğer yolcu ise, "Kadın şoförün yanında oturuyorum ve bana çok güven veriyor. Kadınlar erkeklere göre çok daha fazla dikkatli. Kadınların kendini her alanda göstermesini çok olumlu karşılıyorum. Olması gereken bu zaten" ifadelerini kullandı.

"KADININ YAPAMAYACAĞI BİR MESLEK YOKTUR"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Meryem Çelik, "Direksiyon hocalığı yaptım. Daha sonra kariyer değişikliği yaptım ve otobüs şoförü oldum. 2 tane çocuğum var. Çocuklarımın geleceği ve ayaklarımın üstünde sağlam durabilmek için daha farklı bir meslek seçtim. Otobüse binen yolcular beni görünce hem şaşırıyor hem de güzel tepkiler gösteriyor, dualarını ve güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Kadının yapacağı meslekler sınırlandırılmamalı. Kadının yapamayacağı bir meslek yoktur. Kadın erkek ayrımı yapmadan kadınların da her işe el atması gerekiyor" dedi.

"ŞOFÖRLÜK BENİM HAYATIM, ARABA KULLANMAK HEYECAN VEYA HEVES DEĞİL HAYAT FELSEFEM"

Çelik, “Diğer otobüs şoförleri beni gördüğünde kornayla selamlıyor, yol önceliğini bana tanıyor. Ailemin desteği çok fazla. Babam ve amcam da şoför. Ben de baba ve aile mesleğini devam ettirmek üzere bu işe giriştim. Çocuklarımın da şoför olmasını isterim. Daha önce bir çok kez taksinin lastiğini değiştirdim ama otobüsü daha denemedim, inşallah başım öyle bir şey gelmez. Yaşım yettiğince bu mesleği sürdürmek isterim, buradan emekli bile olabilirim. Şoförlük benim hayatım. 12 yaşımdan beri araç tepesindeyim. Hiçbir zaman araçtan vazgeçmedim. Her zaman araç kullandım, evin tek kızı olmam sebebiyle de bu etkili oldu. Araba kullanmak heyecan veya heves değil hayat felsefem" diye konuştu.

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