Kocaeli'de yaya ve araç trafiği için yenileme çalışmaları

Kocaeli'de yaya güvenliği, engelli erişimi ve sürüş konforu ön planda tutularak yapım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmak için yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, asfalt ve tretuvar yapımını aralıksız sürdürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri; Kartepe, Gebze, Kandıra ile Başiskele ilçelerinde yapım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Buna göre Kartepe ilçesi Derbent Acısu Mahallesi'nde bulunan Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'nda beton kaldırım çalışması tamamlandı. Yeni kaldırım sayesinde bölgedeki yayaların güvenli geçişi sağlanırken, bulvar yaya trafiği açısından daha düzenli hale getirildi. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar engelli erişimine uygun şekilde inşa edildi. Büyükşehir ekipleri, Gebze Yeni Bağdat Caddesi'nde ise asfaltlama çalışması yaptı. Zamanla bozulan ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan yolda deforme olmuş kısımlar kazınarak, yerine sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma bölge halkının memnuniyetini kazandı. Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi'nde yol kenarlarında bulunan demir korkuluklar boyandı. Yapılan çalışmayla demir korkulukların paslanma ömrü uzatılarak, bölgeye görsel yenilik kazandırıldı. Boyama işlemi, mevcut malzemenin ömrünü uzatırken paslanmaya karşı da koruma sağlıyor.

Başiskele ilçesinde ise Denizdibi ve Aksığın Sokaklarında tretuvar düzenleme çalışması yapıldı. Ekipler, zamanla bozulan kaldırımları yenileyerek hem estetik hem işlevsel yürüyüş alanı oluşturdu. Yeni tretuvarlar sayesinde özellikle okul ve pazar gibi yoğun yaya kullanılan bölgelerde güvenli geçiş imkânı sunuluyor.