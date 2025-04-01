Kocaeli'de yenileme çalışması

Paslanma, çürüme ve diğer yapısal bozukluklar gibi sorunlara müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor hem de aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanımını hedefliyor.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen bakım işlemleri, büyük maliyetlere yol açabilecek sorunların önüne geçilmesine ve üst geçitlerin uzun ömürlü olmasına imkan tanıyor.

Son olarak, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit D-100 Karayolunu Kocaeli Valiliği'ne bağlayan Necmettin Erbakan üst geçidinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Bu kapsamda eskiyen kaydırmaz zemin yenilenirken, merdivenler ve korkuluklarda ise onarım ve lokal boyama işlemleri yerine getirildi. İl genelinde süren bu kapsamlı bakım ve onarım faaliyetleri hem kentin estetiğine hem de yaya güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.