Kocaeli’de yol çöktü araç inşaat temeline yuvarlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde duvarın yıkılması sonucu yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç çöken alana devrilirken, deprem olduğunu zanneden mahalleli panikle dışarıya çıktı.

KAYNAK: İHA
Kocaeli’de yol çöktü araç inşaat temeline yuvarlandı

Olay, Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temelinin üst kısmındaki duvar bilinmeyen bir sebeple çöktü. Park halindeki 41 LL 985 hafif ticari araç kayan toprakla birlikte inşaat temeline yuvarlandı. Bir bölümü çöken yol kullanıma kapandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar ise panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için şeritle bölgeyi kapattı. Çöken yolun yukarısındaki binalarda yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

aw075161-01.jpg

“DEPREM GİBİ GÜRÜLTÜ OLDU, MİLLET SOKAĞA DÖKÜLDÜ”

Yolda açılmalar meydana geldiğini söyleyen İbrahim Altunay, “Evde oturuyordum, saat 18.00 sıralarında bahçedeydim. Bir gürültü koptu, zanmettim ki araçlar kaza yaptı. Bir de baktım ki burası kopmuş. Burası satıldı, satıldıktan sonra ruhsat vermediler. Adam burayı kazdı bıraktı böyle, ev yapmadı. Deprem gibi gürültü oldu, millet sokağa döküldü” diye konuştu.

aw075161-05.jpg

“YOL ÇÖKTÜ, ARACIMIZ BURAYA DEVRİLDİ”

Aracı çöken alana yuvarlanan Seyfettin Arsoy ise, “Bu akşam saat 18.00 sıralarında evden bir gürültüyle dışarıya fırladım. Yol çöktü, aracımız buraya devrildi. Yol daha önce çöküyordu, çöktükçe üzerine beton atıldı. Senelerdir ihmalin sonucunda olan bize oldu. Yağmurla alakalı değil, daha önce de vardı. Yazın buraya temel attılar, burada bir bina vardı, onu yıktılar. Temeli attıktan sonra izin mi alamadılar, belediye ile bir sorunları mı oldu bırakıp gittiler” dedi.

aw075161-06.jpg

Olayla ilgili inceleme sürerken, çöken alanın yanındaki iki binanın ise tahliye edileceği öğrenildi.

aw075161-04.jpg

aw075161-02.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı Gündem
Yürekleri ağızlara getiren anlar. 5’inci katta örümcek adam gibi tadilat yapmaya kalktı
İzmir'de bir kişi Starbucks'ta oturanlara: "Bebek katillerine destek veren bir kitle" Gündem
İzmir'de bir kişi Starbucks'ta oturanlara: "Bebek katillerine destek veren bir kitle"
Fenerbahçe Adana'dan lider döndü. En güzel fotoğraflarla 90 dakika Spor
Fenerbahçe Adana'dan lider döndü. En güzel fotoğraflarla 90 dakika
Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine... Magazin
Yeşim Salkım'dan şoke eden açıklama: O Biscolata erkeklerine...
ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü Dünya
ABD uçağı Akdeniz’de düştü. 5 asker öldü
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı Video
HÜDA-PAR'ın Batman mitinginde Hamas sözcüsü gibi giyinenlerin videosu tepki topladı
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu Video
Sevgilisini öpmeye çalışan dansöze verdiği tepki viral oldu