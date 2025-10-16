Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun sokaktaki merdivenden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mevlana Mahallesi 875/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali E. isimli küçük çocuk iddialara göre sokakta ki merdivenden düştü.

Çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yarımına koşarken aynı zamanda durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk yaralı çocuğa ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralanan küçük çocuk, daha sonra sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Ali E, buradaki tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.