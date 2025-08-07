Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şekerpınar - Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu yönünde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Boz yönetimindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen ve şoförlerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ile 34 UZ 0041 plakalı silo taşıyan tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü Hüseyin Boz araçta mahsur kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay noktasına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Boz'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Boz'un naaşı, otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

Kaza sebebiyle yolda trafik bir süre kontrollü biçimde tek şeritten ilerlerken, araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karışan kamyon ve tır şoförü gözaltına alındı

