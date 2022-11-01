Kocaeli'de zincirleme trafik kazası. 1 kişi yaralandı

Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde tır, otomobil ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Panelvandaki yaralı Halil K. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)
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