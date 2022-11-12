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Kocaeli'deki dünya devi lastik fabrikası üretime ara veriyor

Kocaeli’de kurulu bulunan önemli lastik fabrikalarında olan Goodyear, İzmit fabrikasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 16:42
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Kocaeli'deki dünya devi lastik fabrikası üretime ara veriyor

Kocaeli'deki dünya devi lastik fabrikası üretime ara veriyor
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İzmit'te üretim yapan lastik fabrikası Goodyear üretime ara verecek. KAP’a yapılan açıklamada üretime ara verilme nedeninin “envanter ayarlaması” olduğu belirtildi. 

Goodyear’dan KAP'a yapılan açıklamada “Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.11.2022 tarihli kararıyla İzmit fabrikamızda 15 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında envanter ayarlaması amacıyla üretime ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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