Kocaeli'deki orman yangını kontrol altında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık üç saat süren bir mücadeleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.45 civarında Tahtalı Köyü, Fulacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen alevleri gören köylüler hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda su tankeri sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun müdahale sayesinde, yangın üç saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Köylüler de su tankerleriyle ekiplerin işini kolaylaştırarak destek verdiler.

Yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yanan bölgenin dron ile havadan görüntüleri alındı. Ekiplerle birlikte bölgeye gelen Emin Candar, “Yangın bir anda başladı. Muhtemelen şişelerden kaynaklandı, ama kontrol altına alındı,” şeklinde bilgi verdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.