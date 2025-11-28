Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında İstanbul Boğazı’ndan Rusya'ya giden Gambia bayraklı “KAIROS” adlı ham petrol gemisinde patlama meydana geldi.

25 KİŞİ GEMİDE

Patlamanın meydana geldiği geminin personeli Türk bayraklı “TÜRKAN SAYLAN” gemisinden yardım istedi ve gemide 25 mürettebatın olduğu bilgisini verdi.

PERSONELLER TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli Valiliği yaptığı paylaşımda gemi personelinin tahliye edildiğini belirterek, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide meydana gelen yangında, gemideki 25 personel tahliye edilmiş olup, personellerin sağlık durumları iyidir" denildi.

SAHİL GÜVENLİK GEMİYE ULAŞTI

İhbarın ardından gemide başlatılan yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentine gitmek üzere yolda olduğu belirtildi.

GEMİ VE UÇAK SEVK EDİLDİ

Bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki gemi ve bir uçağın sevk edildiği öğrenildi.

GENEL MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" denildi.