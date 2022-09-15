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14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolan 2 kişinin, 14 yıl sonra öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin yargılanan sanıklardan biri "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, diğeri "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:47
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Kocaeli'nde 14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı

14 yıl sonra ortaya çıkan cinayetler için karar açıklandı
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Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Serdar T. ve avukatlar hazır bulundu.

Sanık Serdar T, esasa ilişkin savunmasında, silahın tartışma sonrasında ateş aldığını, Nihat Şahin'i öldürmek için herhangi bir keşif veya plan yapmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Serdar T'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "hırsızlık" suçundan da 3 yıl 4 ay olmak üzere 28 yıl 4 ay, başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanık Yusuf Z.B'yi "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, firari sanık Ferhat S'nin dosyası ise tefrik edildi.

- Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılmıştı. Kayıp bu kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmişti. Zanlılardan Ferhat S'nin yurt dışında, Yusuf Z.B'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen polis, 12 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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