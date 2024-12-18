Kocaeli’nde alkollü sürücü virajı alamayarak ağaçlık alana daldı: Ehliyetine el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’nde alkollü sürücü virajı alamayarak ağaçlık alana daldı: Ehliyetine el konuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma çarptı, daha sonrada yoldan çıkarak ağaçlık alana daldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu.

Kaza, Alikahya Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. R.N. idaresindeki 41 AGG 062 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Sürücü R.N., kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün davranışlarından şüphelendi ve alkol testi yapıldı.

Yapılan incelemelerde sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. R.N.'ye 8 bin 75 bin TL para cezası kesildi, ayrıca ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Olay yerindeki işlemlerinin ardından R.N. polis merkezine götürüldü. Hasar gören otomobil ise caddeden kaldırıldı.

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