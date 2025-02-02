Kocaeli'nde anne ve babasının şiddetine maruz kalan engelli bir çocuk, devlet koruması altına alındı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kocaeli'nde anne ve babasının şiddetine maruz kalan engelli bir çocuk, devlet koruması altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Gebze'de bir engelli çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına ilişkin ihbarın ardından Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğun devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Gebze'de bir engelli çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına ilişkin ihbarın ardından Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğun devlet koruması altına alındığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Gebze'de bir engelli çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik çıkan haberlere ilişkin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakanlık, konuya ilişkin ihbarın ardından Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün harekete geçtiğini ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğun devlet koruması altına alındığını bildirdi. Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 30.01.2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.''

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