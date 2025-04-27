Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli Körfez’de balkona demir profil çekerken yüksek gerilim hattına temas eden 3 kişi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi U.E., yardıma çağırdığı iş arkadaşları E.Y. ve G.Y. ile balkona çıkararak yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir profili yukarı çekmeye başladı.

Bu sırada demir yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

Kocaeli’nde balkonda facia! 3 kişi elektrik akımına kapıldı

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