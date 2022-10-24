Bebeğin parmağı sıkıştı itfaiye alarma geçti

İHA'nın haberine göre, olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cedit Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Annesinin telefon kabıyla oynayın minik bebeğin parmağı, kamera için açılan deliğe sıkıştı. Bebeğine mama veren anne, çocuğunun bir anda ağladığını görünce parmağının telefon kabına sıkıştığını fark etti.

Kadın, bebeğin parmağını kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, telefon kabını kesici aletle keserek minik bebeğin parmağını delikten çıkardı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.