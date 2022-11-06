Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Kemal B. idaresindeki otomobil, seyir halinde olduğu sırada motor kısmında yangın çıktı. Aracından dumanların çıktığını gören sürücü, otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevre esnafı ve vatandaşlar da sürücünün yardımına koştu. Yangın, esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)