Kocaeli'nde çatı alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: DHA
Kocaeli'nde çatı alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Kocaeli'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın çıkan müstakil ev zarar gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müstakil bir evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 17.30 sıralarında Topçular mahallesi Demirci sokakta meydana geldi. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla sağlık ekipleri de yangın yerinde hazır bulundu. Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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