Kocaeli'de define ararken kayalıklara sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define arayan Cem Dal, ummadığı şekilde kayanın altına sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 500 metre taşındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kocaeli İzmit ilçesinde Karaabdülbaki Mahallesi Kartepe Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ile define arayan Cem Dal, kazdığı kayanın hareket etmesi sonucu altında sıkıştı.

Cem Dal'ın bulunduğu yerden çıkamaması üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı kayanın altından çıkarılan Cem Dal, sırt tahtası ile yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cem Dal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Dal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli'nde define ararken kayalıklara sıkıştı

Kocaeli'nde define ararken kayalıklara sıkıştı

Kocaeli'nde define ararken kayalıklara sıkıştı

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