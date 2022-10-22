﻿Elektrik sobası barakayı küle çevirdi

İHA'nın haberine göre, yangın Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir barakada meydana geldi. Turan Gel’e ait olan barakada elektrik sobası sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden Turan Gel hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler, barakanın tamamıyla yanmasına sebep olurken itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan ya da ölen olmadı.