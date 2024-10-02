Kocaeli'nde eşinden ayrılan genç, asılı halde bulundu

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde, Şehit Levent Ağırkaya Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, 32 yaşındaki Enes Ergin, kısa bir süre önce eşinden ayrılmıştı. Ergin, evde yalnız olduğu bir sırada, ayakkabı bağcığını kullanarak kendini doğalgaz borusuna astı. Yakınlarının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Enes Ergin kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.