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Esrarengiz araçta esrarengiz yangın

Kocaeli’nde terk edilmiş halde bulunan araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 07:13
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Kocaeli'nde esrarengiz araçta esrarengiz yangın

Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
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İHA'nın haberine göre, yangın İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi İstifiye Caddesi, Tem Otoyolu Köprüsü altında terk edilmiş halde bulunan hafif ticari araçta medyana geldi. 41 PF 119 plakalı araçta henüz belirlenmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen yangın aracın her yerini kapladı Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araca yaklaşık 200 metre hortum uzatarak müdahale etti. 

Kısa sürede söndürülen araçtan geriye hurda yığını kaldı. Yangın sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.

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