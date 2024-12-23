Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 1’nci katında elektrik sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu. Mendil alev alarak yandı. Dumanlar binayı sardı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 1'i bebek 2 kişi dumandan etkilendi.

Osman Yılmaz Mahallesi 1203'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hilmi İ. (67), yıkadığı mendili kurutmak için elektrikli sobanın üzerine bıraktı.

Hilmi İ. bir süre sonra uykuya dalarken, saat 01.30 sıralarında tutuşan mendil alev aldı. Evden alev ve duman yükselirken, apartman sakinleri sokağa çıkıp, ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen Hilmi İ. ile üst katta oturan 1 bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: 1’i bebek 2 kişi dumandan etkilendi

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