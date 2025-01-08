Kocaeli’nde feci kaza! Bariyer ok gibi aracın içinden geçti

Kaynak: İHA
Kocaeli’nde feci kaza! Bariyer ok gibi aracın içinden geçti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir sürücü kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti. Araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.B. idaresindeki 41 LT 960 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin içinden geçti.

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Yaralanan sürücü A.B.B., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri bariyeri otomobilin içinden çıkarmak için çalışma başlattı.

Sürücüyü araç içinden çıkaran vatandaşlardan Emirhan Kurt, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Zaten bu yolda sürekli buna benzer kazalar oluyor. Bariyer sürücü kısmından, aracın arkasına kadar girmiş. Sürücü hafif yaralı. Kendisini aracın içinden çıkarttık ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

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