Kocaeli'nde gaz kaçağı panik yarattı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde gaz kaçağı paniği yaşandı.

5 katlı apartmanın girişinde bulunan doğal gaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TAHLİYENİN ARDINDAN BİNAYA GİRİŞLERE İZİN VERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler apartman sakinlerini tahliye etti.

Teknik ekiplerin gerekli inceleme ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.