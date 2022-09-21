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Dikkati hayatını kurtardı

Kocaeli’nde aracıyla gitmekte olan sürücü aracından dumanlar çıktığını fark edince sağ tarafa çekip aşağıya indi. İner inmez araç alev topuna döndü. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 07:00
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Kocaeli'nde gerçekleşti. Dikkati hayatını kurtardı

Dikkati hayatını kurtardı
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İHA'nın haberine göre, olay, Dilovası ilçesi, D-100 Karayolu Dilovası Rampası üzerinde meydana geldi. Yusuf Hakan Aydın idaresindeki 53 RT 399 plakalı otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden Aydın, aracını yol kenarında müsait bir yere çekip aracından inerek uzaklaştı. 

Kısa bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araç kullanılmaz hale geldi. 

Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, “Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik” dedi.

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