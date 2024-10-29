Kocaeli'nde görüş mesafesi 50 metreye düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'nde görüş mesafesi 50 metreye düştü

Kocaeli'nde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit ve Kartepe başta olmak üzere sisli hava, kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara istikametlerinde de sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman etkisini artıran sis sebebiyle günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

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