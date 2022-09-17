﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı

İHA'nın haberine göre, Gürhan Kılıç isimli vatandaş, Bursa’dan Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Aytepe Beşkayalar Tabiat Parkı yakınlarına hafta sonu tatili için geldi. Gece arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan Kılıç, ayaklarının kayması neticesinde dik yamaçtan yaklaşık 60 metre düştü.

Kayaya tutunan Kılıç, arkadaşlarından yardım istedi. Olayı gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde Kılıç bulunduğu yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan Kılıç, yaklaşık 1 kilometrelik mesafe sedye üzerinde taşındı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.