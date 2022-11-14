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İnşaat ofisinde infaz

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, inşaat halindeki binanın ofisinde silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü. 

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 07:01
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Kocaeli'nde inşaat ofisinde infaz

İnşaat ofisinde infaz
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İHA'nın haberine göre, olay, Derince ilçesi, Mersincik Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Vişne Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binadan gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Z.E.’yi kanlar içinde gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Adrese gelen cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Ahmet Z.E.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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