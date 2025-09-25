Kocaeli’nde kanlı buluşma! 10 bıçak darbesi ile yığıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Önce başa baş başlayan kavgaya bir anda kalabalık bir gurup müdahale etti. Saldırıya uğrayan kişi 10 bıçak darbesi ile yere yığıldı.

Olay, 22 Eylül günü Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada tartışan B.Z. ve M.B.Z. ile U.H.T. buluştu. Burada kalabalık bir grup, U.H.T.'ye saldırdı. Vücuduna 10 bıçak darbesi alan U.H.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan U.H.T. tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, M.B.Z. ile B.Z.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

