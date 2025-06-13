Kocaeli’nde kanlı gece! Kör kurşun esnafı vurdu

Kaynak: DHA
Kocaeli’nde kanlı gece! Kör kurşun esnafı vurdu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir kıraathanede yaşanan silahlı tartışma, trajik bir cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İ.B., yanındaki tabancayla birkaç el ateş etti. Çıkan kurşun, çiğ köfteci Ökten Orhan’ın kalbine isabet etti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olan İbrahim B., ağabeyine ait kıraathanede birlikte oturduğu ailesiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla defalarca ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada orada bulunan Ökten Orhan’ın kalbine, bazıları ise kıraathanenin camlarına isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim B. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan Ökten Orhan’ın kıraathanenin bitişiğindeki çiğ köfte dükkanını işlettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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