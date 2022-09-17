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Kayan merdiven işçileri hastanelik etti

Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsündeki binaya yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, metrelerce yükseklikteki merdivenden düşerek beton zemine çakıldı. Merdivenin kayması sonucu düşüp yaralanan 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 16:12
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Kocaeli'nde kayan merdiven işçileri hastanelik etti

Kayan merdiven işçileri hastanelik etti
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İHA'nın haberine göre, olay, Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi kampüsü içerisinde bulunan binada meydana geldi. Üniversite içerisine yangın tesisatı hattı çeken 2 işçi, çıktıkları merdivenin kayması neticesinde yere düştü. 

İşçilerden birinin başı beton zemine çarptı. Diğeri ise yakın zamanda bel fıtığı ameliyatı geçirmesi sebebiyle yerden kalkamadı. Acı içerisinde yerden kıvranan işçileri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları sedyeye alarak en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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