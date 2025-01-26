Kocaeli’nde komşular arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Kocaeli’nde komşular arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan odunlu ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan odunlu ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların arasında bir kız çocuğunun olduğu da öğrenildi.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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