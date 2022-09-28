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Kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu

Kocaeli’nde kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu. Sürücü N.S. hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 08:25
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Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu

Kontrolden çıkan otomobil inşaat alanına uçtu
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İHA’nın haberine göre, kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sevgi Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyreden N.S. kontrolündeki 41 PF 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki inşaat alanına uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan N.S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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