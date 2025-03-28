Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ve içindeki 7 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Gebze yönüne giden A.İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı TIR ile karşı yönden gelen V.T. kontrolündeki 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden V.T. ve aracındaki ismi öğrenilmeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 yan yolda araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Son Haberler
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Mahir Polat'ın avukatından yeni açıklama
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Atilla Taş’taş sessiz kalan iki ünlüye ateş püskürdü: Cemcim kaç paraya atarsın bi tweeti?
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Merdiven altı ürünlere dikkat! Tatlı diye ıspanak yemeyin
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli’nde korkunç kaza! TIR ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu
12 Dev Adam'ın Avrupa Şampiyonası maç takvimi belli oldu