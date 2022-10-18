Milyonluk tekne küle döndü

İHA'nın haberine göre, yangın, Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahili’nde meydana geldi. Yüksel E. isimli bir vatandaş, kendisine ait tekneye binerek çalıştırdığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın söndürülemedi.

Alevlerin daha da büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, başka bir tekne yardımıyla yanan tekneyi kıyıya yaklaştırarak, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.