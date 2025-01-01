Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde manzarada özçekim yapmak isteyen bir kadın 5 metre yükseklikten düştü. Genç kadının çığlık sesleri üzerine olay yerine yardım ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri kadına ilk müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde manzarada özçekim yapmak isteyen genç kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde bağıran yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kışladüzü Mahallesi Kara Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz manzarasını arkasına alan S.E., özçekim yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Genç kadının yardımına koşan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan S.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

Kocaeli’nde özçekim yapmak istedi. Metrelerce aşağı düştü

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