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Polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 

Kocaeli’de yol üzerinde Türk Bayrağı'nın bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, trafiği durdurarak bayrağı yerden aldı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 07:22
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Kocaeli'nde polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 

Polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 
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İHA'nın hablerine göre, İzmit’in Başiskele ilçesi Seymen yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler Türk Bayrağı'nın yerde bulunduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk Bayrağı'nı düştüğü yerden aldı.

Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, “Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır” dedi.

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