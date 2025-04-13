Kocaeli'nde simit için karar! Uymayana hapis cezası

Vatandaşların sevdiği fırın ürünlerinden biri olan simidin fiyatı, enflasyon ile birlikte zamlardan nasibini alıyor. Hayat pahalılığında her zaman ölçü olarak da kullanılan simit, yüksek fiyatına vatandaşlardan tepki geliyor.

Son olarak 20 TL'ye çıkarılan simit fiyatına karşı Kocaeli'nde vatandaşlar kazan kaldırdı.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HAPİS İLE SONUÇLANABİLİR

Özgür Kocaeli gazetesinden Muhammet Emin Can'ın haberine göre Vatandaş tepkisine neden olan 100 gram simidin 20 TL'den satılmasına Kocaeli Valiliği müdahale etti.

Valilik, mahkeme kararı olduğunu ve 100 gram simidin 14 lira 22 kuruştan daha yüksek fiyatla satılamayacağını Kocaeli Fırıncılar Odası’na iletti.

Oda Başkanı Ali Sarı, 14 lira 22 kuruş üstündeki fiyatla satış yapanların hapis cezası ile karşılaşabileceğini hatırlattı.

MAHKEME KARARI NEDEN ALINMIŞTI?

2024 yılı temmuz ayındaki Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu, Kocaeli Pastacılar-Börekçiler-Yufkacılar-Çikolata-Şeker-Dondurma İmalatı-Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın simide ilişkin zam talebi onaylanmıştı.

100 gramı 12 lira 50 kuruş olan simit onayla birlikte ağustos ayında 100 gramı 15 TL’ye satılmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği tarafından kurulmuş olan komisyonun onayı olmadan alınan ve uygulanan 100 gram simit 15 TL tarifesi, Kocaeli Valiliği tarafından dava edilmişti.