﻿Sinyal verme kavgasında cadde ringe döndü

İHA'nın haberine göre, olay, 29 Eylül günü Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında sinyal verme tartışması yaşandı.

Büyüyen tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere kavganın kurye ile otomobildekiler arasında başladığı, sonradan büyüdüğü, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.