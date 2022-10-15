﻿Tartıştığı kayınpederini kurşunladı

İHA'nın haberine göre, olay saat 23.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Kayınpederi H.K.'nın evine gelen S.C. bir süre sonra tartışmaya başladılar.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.C. yanında bulunan silahla kayınpederini bacağından vurarak yaraladı. S.C. olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken damadı S.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.