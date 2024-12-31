Kocaeli’nde trafik ışıklarda motosiklete çarptı: Sürücü yola savruldu

Kaynak: İHA
Kocaeli’nde trafik ışıklarda motosiklete çarptı: Sürücü yola savruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sürücü kullandığı araçla trafik ışıklarda bekleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli ve arkasında bulunan yolcu yola savruldu.

Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DD 1788 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen Ş.G. hakimiyetindeki 70 BA 796 plakalı motosiklete çarptı.

aw361678-01.jpg

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu O.D. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralanın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw361678-03.jpg

Son Haberler
Diyarbakır’da yamaçlardan yollara düşen kayalar temizlendi
Diyarbakır’da yamaçlardan yollara düşen kayalar temizlendi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 44 üzerinde vergi artışları dar ve sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir yük olacaktır
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 44 üzerinde vergi artışları dar ve sabit gelirli vatandaşlar için büyük bir yük olacaktır
Çanakkale'de otomobil, duran kamyonete çarptı
Çanakkale'de otomobil, duran kamyonete çarptı
Kocaeli’nde trafik ışıklarda motosiklete çarptı: Sürücü yola savruldu
Kocaeli’nde trafik ışıklarda motosiklete çarptı: Sürücü yola savruldu
Diyarbakır’da yılbaşı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı; 5 bin 385 güvenlik personeli görev alacak
Diyarbakır’da yılbaşı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı; 5 bin 385 güvenlik personeli görev alacak