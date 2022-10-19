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Gazetecinin kahreden ölümü

Kocaeli'de su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın evine gelen görevli, evin içinden su geldiğini fark etti. Durumu komşularına bildirdi. Eve giren vatandaşlar, Cenap Elmas'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Elmas'ın yemek ihtiyacını belediyenin karşıladığı öğrenildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:45
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Kocaeli'nde yaşayan gazetecinin kahreden ölümü

Gazetecinin kahreden ölümü
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İHA'nın haberine göre, olay, Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın 1. katında meydana geldi. Su faturası bırakmak için gazeteci Cenap Elmas'ın (67) evine gelen görevli, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Evin içinden su geldiğini de gören görevli durumu Elmas'ın komşularına bildirdi. 

Kendi imkanlarıyla eve giren vatandaşlar, Cenap Elmas'ın mutfak tezgahında hareketsiz şekilde yattığını, su da açık kaldığı için evi su bastığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cenap Elmas'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Elmas'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, 67 yaşındaki Elmas'a Körfez Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek bırakıldığı, son bırakılan yemeğin de kapısının önünde durduğu görüldü.

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